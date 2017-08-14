Sutopu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları sona erdi
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MERSİN (İHA) - Türkiye Sutopu Federasyonu 2017 sezonu faaliyet programında yer alan U17 Sutopu Bölgesel Grup Müsabakaları, Mersin'deki final mücadelesinin ardından sona erdi.
11-13 Ağustos 2017 tarihlerinde Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen U17 Sutopu Bölgesel Grup Müsabakalarında Antalyaspor, Masusspor, Mersin Mertspor, Mersin MESKİ Spor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor ve 9 Eylül Üniversitesi takımlarından 105 sporcu mücadele etti.
Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen U17 Sutopu Bölgesel Grup Müsabakalarında 9 Eylül Üniversitesi birinci olurken, Masusspor ikinci, Antalyaspor ise 3. oldu.
(HSK-Y)
14.08.2017 12:01:17 TSI
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