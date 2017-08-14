ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karısını bıçakla yaralayan şahıs yakalandı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:59
Karısını bıçakla yaralayan şahıs yakalandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan ve beş ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Kıratlıoğlu Mahallesi Gamze sokakta F.U. isimli şahıs tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. Polis ekipleri tarafından olay yerinen kaçan F.U.isimli şahıs kısa sürede olayda kullanmış olduğu ekmek bıçağı ile yakalanırken şahsın yapılan GBT soruşturmasında ise beş ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi. Eşini ekmek bıçağı ile yaralayan F.U. isimli şahıs emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma ve 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair" kanun kapsamında işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
(COŞ-SK)

14.08.2017 12:01:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Aktaş'ı ziyaret etti
YEREL

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY, VALİ AKTAŞ'I ZİYARET ETTİ
Bıçakla gasp ve yaralama faili yakalandı
YEREL

BIÇAKLA GASP VE YARALAMA FAİLİ YAKALANDI
Açıkgöz, &quot; AK destanları milletimizle birlikte yazdık&quot;
YEREL

AÇIKGÖZ, " AK DESTANLARI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YAZDIK"