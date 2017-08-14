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Karısını bıçakla yaralayan şahıs yakalandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan ve beş ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Kıratlıoğlu Mahallesi Gamze sokakta F.U. isimli şahıs tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. Polis ekipleri tarafından olay yerinen kaçan F.U.isimli şahıs kısa sürede olayda kullanmış olduğu ekmek bıçağı ile yakalanırken şahsın yapılan GBT soruşturmasında ise beş ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi. Eşini ekmek bıçağı ile yaralayan F.U. isimli şahıs emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma ve 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair" kanun kapsamında işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(COŞ-SK)



14.08.2017 12:01:32 TSI

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