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Ceyda Çetin Erenler: Kadın Kolları olarak, liderimiz ve partimizin arkasında dimdik duracağımıza söz ...

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:00
Ceyda Çetin Erenler: Kadın Kolları olarak, liderimiz ve partimizin arkasında dimdik duracağımıza söz veriyoruz
Ceyda Çetin Erenler: Kadın Kolları olarak, liderimiz ve partimizin arkasında dimdik duracağımıza söz veriyoruz

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti iktidarlarında, sağlık, ekonomi, enerji ve eğitim gibi birçok alanda köklü reformlar yapıldığını ifade etti.
Kadın kollarının partinin en güçlü kalesi olduğunu belirten Erenler, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz, bugün geldiğimiz noktada destansı bir hareket olmuştur. Kuruluşundan bu güne, ülkemizin gücüne güç katan partimiz, sağlık, ekonomi, enerji, eğitim ve birçok alanda köklü reformlarla, güçlü Türkiye olma yolunda ilerlememizi sağlamıştır.Ülkemizin her kesimine hitap eden partimiz, demokrasimizin güçlenmesini sağlamış, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmiştir. Milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'nın emin ve dik duruşu sayesinde, birlik ve beraberlik içerisinde demokrasimize sahip çıkarak, tüm dünyaya gereken cevabı vermiştir.AK Parti, kadınlara verdiği önemi, kadınların konumunun daha güçlü olması yolundaki politikaları ile toplumda daha etkin ve güçlü olmasını sağlayarak göstermiştir.Partimizin her kademesinde görev alan kadınlarımızın, siyasetin içinde hak ettikleri yerleri her geçen gün artarak devam etmektedir.AK Parti Kadın Kolları olarak, 16 yıldır nasıl partimizin en güçlü kalesi olduysak, bundan sonra da liderimizin ve partimizin arkasında dimdik duracağımıza söz veriyor, 16. yılımızın teşkilatlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize, ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. (EFE

14.08.2017 12:02:56 TSI
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