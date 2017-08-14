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Odunpazarı'nda camiler temizleniyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:02
Odunpazarı'nda camiler temizleniyor
Odunpazarı'nda camiler temizleniyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların temiz ortamlarda ibadet yapmaları için cami temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Vatandaşların ibadetlerini daha temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlamak için Odunpazarı Belediyesi, cami temizleme ekibi kurdu. Ekipler, yapılan temizlik çalışmalarında cami ve ibadethanelerde bulunan halıları süpürüyor, gerekli yerlerde yıkama makineleriyle de temizliyor. Pencereler ve avizeler silinirken, vatandaşların kullandığı tüm alanlar büyük bir özenle dezenfekte ediliyor. İlçe genelinde bulunan cami ve ibadethanelerde periyodik olarak iç ve çevre temizlik çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, çok yönlü çalışmaların devam edeceğini kaydettiler.
(MSY-Y)

14.08.2017 12:04:54 TSI
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