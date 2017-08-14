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2021 mezunlarının kayıt günü heyecanı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:03
2021 mezunlarının kayıt günü heyecanı
2021 mezunlarının kayıt günü heyecanı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) 2017-2018 eğitim öğretim yılı lisans kayıtları, yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı.
Gaziantep'ten ve dışından yüzlerce veli ve öğrencinin sabahın erken saatlerinden itibaren HKÜ Kampüsüne gelmesiyle start alan yeni öğrenci kayıtları, yoğun ve heyecanlı bir katılımla devam ediyor. Eğitim fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi idari ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve meslek yüksekokulu olmak üzere 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olarak toplam 24 bölümde yeni öğrenci kayıt işlemlerini sürdüren HKÜ, kampüse gelen her veli ve öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenerek kayıt işlemlerini seri ve pratik olarak sürdürüyor.
Her fakülte farklı günlerde kayıt alacak
HKÜ, yoğunluğu önlemek ve işlemleri daha seri hale getirebilmek için her fakülteye farklı günlerde kayıt alacağını bildirdi. 14-15 Ağustos'ta; hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi 16-17 Ağustos'ta;eğitim fakültesi, meslek yüksekokulu, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları alınacak olup 18 Ağustos tarihinde de mazeret nedeniyle kayıt olamayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.
2017-2018 ders yılının 25 Eylül'de başlayacağı HKÜ yetkilileri tarafından bildirilirken, 25-29 Eylül arasında ise yeni öğrencilere özel oryantasyon programın gerçekleştirileceği aktarıldı. Oryantasyon programlarıyla yeni öğrencilerin üniversiteye adaptasyonu sağlanacağı belirtildi.
HKÜ'ye kayıt olmak için gelen yeni öğrenciler ve velileri,özellikle kayıtları esnasında HKÜ'nün verdiği hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, üniversitenin atmosferinden ve mimari yapısından çok etkilendiklerini söylediler. Ayrıca yeni öğrenciler HKÜ'yü kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
(LO-SD-Y)

14.08.2017 12:05:15 TSI
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