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Toros Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:03
Toros Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
Toros Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toros Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı. 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bugünden itibaren Toros Üniversitesi'ne kayıt yaptırabilecekler. Kayıtlar Cuma günü sona erecek.
Toros Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Kampüsü'nde kayıtlar 14 Ağustos itibariyle alınmaya başlandı. 2017 ÖSYS sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, aileleri ile birlikte kayıt işlemlerini yaptırmaya başladı. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte kayıt işlemleri için Bahçelievler Kampüsü'ne gelen öğrenciler, üniversite eğitimleri için ilk adımlarını attı.
Bahçelievler Kampüsü'nde gerçekleştirilen kayıt işlemleri 18 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler detaylı bilgilere üniversitenin internet adresinden ulaşabilecekler.
(KYM-Y)

14.08.2017 12:05:36 TSI
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