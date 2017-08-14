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Başkan Sekmen: "AK Parti, milletimize olan sevdamızın adıdır"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: "Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti, Türk siyasi hayatının bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan AK Dava, milletimizin bütün değerlerini içerisinde barındıran ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören bir anlayışla kurulmuştur. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal krizleri milletimizden aldığı güçle bertaraf eden Türkiye, bugün gelinen noktada Dünya'nın en büyük ekonomisine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ekonomide, ticarette, turizmde, sanayide, üretimde, sağlıkta, enerjide, savunmada, tarım ve hayvancılıkta, sporda kısacası bütün alanlarda büyüyen ve büyüdükçe gelişen Türkiye'mizi muhasır medeniyet seviyesine çıkartan AK İktidarımız, Türkiye sevdalısı Liderimiz Sayın Erdoğan ile inşallah daha büyük hedeflere ulaşacaktır. İstikrar ve güvenin adresi olan Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşması için 16 yılda dev reformları hayata geçiren İktidarımızın gerçekleştirdiği bu kutlu yükselişte nice badireler yaşadık. Asrın ihaneti olan paralel devlet yapılanması, vatan haini FETÖ ve postallı satılmışların gerçekleştirdiği darbe girişimi, Başkomutanımızın feraseti ve aziz milletimizin dirayet ve cesaretiyle püskürtülerek, milletçe demokrasi ve milli iradeye sahip çıkıp Vatanımıza namahrem eli değdirmedik. Şehit kanlarıyla vatanlaştırılan ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini Mevlam her daim eylesin. Bu vesileyle Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti'mizin kuruluşunun 16'ncı yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

(ERZ-ÖB-Y)



14.08.2017 12:05:45 TSI

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