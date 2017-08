YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Down sendromlulara moral verildi

Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Spor Kulübü ve Gençlik Merkezinin organize ettiği Mobil Gençlik Merkezi, Down Sendromlular Derneğinde çocukları gönüllerince eğlendirdi.

Batman'da büyük bir başarıya imza atacaklarını belirten Gençlik Merkezi Müdürleri Musab Baran ve Veysel Özdaş, "Mobil Gençlik Merkezimiz Down Sendromlular Derneğinde dezavantajlı gençlerimizi ziyaret ederek moral verdi. Mobil Gençlik Merkezi aracımızla il ve ilçelerde yaşayan ve ulaşılması zor hedef kitlelerin ayağına kadar gidiyoruz. Özellikle 14-29 yaş arası gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmelerini ve kendilerini tanımalarına fırsat veriyoruz. Yine manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Gençlik Spor Kulübü Başkanı Burak Eren ise, sportif ve kültürel çalışmalarla Mobil Gençlik Merkeziyle gençlerin ayağına kadar gideceklerini söyledi.

14.08.2017 12:07:54 TSI

