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Recep Tayyip Erdoğan Parkı hizmete girdi

- Recep Tayyip Erdoğan Parkı, spor yapmak isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gece ve gündüz vatandaşların uğrak yeri haline gelen Recep Tayyip Erdoğan Parkı hizmet vermeye başladı.

Sosyal ve kültürel Belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı, yeniden revize edilerek, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, iki adet basketbol sahası, fitnes alanı, oturma bankları ve çocuk oyun alanı haline getirerek, vatandaşların hizmetine sundu. Şehitkamil ilçesinde Park çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Şehitkamil Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkını yeniden revize ederek, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu iki adet basketbol sahası, fitnes alanı, oturma bankları ve çocuk oyun alanı yapıldı. Hizmete girmesiyle birlikte spor yapmak isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Parka gelen vatandaşlar, yürüyüş ve bisiklet parkurunu kullanarak spor yaparken, gençler ve çocuklar ise, basketbol oynadılar.

"Daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda sporumuzu yapıyoruz"

Parkın yapılmasıyla birlikte mahallenin prestijinin de arttığını dile getiren mahalle sakinlerinden, "Şehitkamil Belediyemizin parkımızı yenilemesinden dolayı memnunuz. Eskiden parkımız da yürüyüş parkuru ve bisiklet yolu yoktu. Toprak zeminde sporumuzu yapıyorduk. Şimdi ailemizle birlikte her akşam daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda sporumuzu yapıyoruz. Bu son düzenlemeyle birlikte parkımız gerçekten çok güzel oldu. Yürüme parkurunu çok beğendik. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Rahat ve güvenli bir şekilde bisiklet kullanıyoruz

Bisikletleriyle birlikte parkta spor yapan çocuklar ise, "Mahallemiz cadde ve sokak olduğu için bisiklet kullanmakta zorluk çekiyorduk. Belediyemizin parkımızda bisiklet yolunu yapması bizleri mutlu etti. Rahat ve güvenli bir şekilde hem bisiklet kullanıyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Bunun yanı sıra basketbol sahasının yapılması da bizler için güzel oldu. Arkadaşlarımızla birlikte basketbol oynuyoruz. Bizleri düşünüp böylesine güzel bir hizmeti hayata geçiren Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



14.08.2017 12:10:35 TSI

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