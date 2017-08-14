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Manavgat Kitap Günleri devam ediyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:08
Manavgat Kitap Günleri devam ediyor
Manavgat Kitap Günleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Günleri", ünlü yazarların katılımıyla devam ediyor.
Manavgat Belediyesi'nin kentte okuma oranını arttırmak, gençlere ve çocuklara kitap okumayı sevdirmek amacıyla düzenlediği "Kitap Günleri'ne ünlü yazarların katılımıyla devam ediyor. Kitap Günleri'nde Cuma günü, Koray Yersüren, Dilara Keskin, Emre Gül, Yusuf Piliç, Fırat İzgi ve Meriç İzgi gibi yeni dönemin ünlü genç yazarları katıldı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, gençler ve çocuklar ünlü yazarlarla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İmza yarışı
Manavgat Kitap Günleri Cumartesi ve Pazar günleri de ünlü yazarlar Enver Aysever, Yılmaz Odabaşı, Ergün Poyraz ve CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın katılımıyla devam etti. Ünlü yazalar, Manavgat Belediyesi'nin böyle bir organizasyonu hayata geçirmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti. Yazarlara kitap imzalatmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, imza sonrasında ise sohbet etme ve tanışma imkanı buldu. Halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen kitap günleri etkinliğinde birçok yerel ve ünlü yazar Atatürk Kültür Merkezi önünde Manavgat halkıyla buluşmaya 16 Ağustos'a kadar devam edecek.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 12:09:33 TSI
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