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Besaş'ın projesine AB Bakanlığı'ndan onay



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Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ ve Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan Erasmus + Stratejik Ortaklık Projesi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Fırıncılık sektöründe mesleki beceri ve bilgi birikimine sahip olmayan gençlere yönelik projenin bütçesi AB Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ, gençlerin istihdamına yönelik önemli bir projeye imza atıyor. Ekmek sektöründe gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ ve Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan Erasmus + Stratejik Ortaklık Projesi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü projenin yurtiçi ortakları olurken, Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi (TFTAK, Estonya) ile Ulusal Gıda Biyokaynakları Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (IBA, Romanya) de projenin yurtdışı ortakları oldu.

Proje ile fırıncılık sektörüyle ilgili ücretsiz ve yenilikçi eğitim materyalleri vasıtasıyla erken okuldan ayrılan veya yetersiz eğitim almış gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak hedefleniyor. Gençlerin iş gücü piyasasına uyumunu sağlayacak proje kapsamında Bursa'da açılış konferansı BESAŞ organizasyonu ile yapılacak.

Proje kapsamında; iyi ekmek üretimi, duyusal analiz, hijyen ve sanitasyon, AB ve Türkiye mevzuatı konularında dört el kitabı oluşturulacak. Ayrıca konuyla ilgili fırıncılığa adım atacak hedef gruba internet üzerinden eğitim modülü hazırlanacak, akıllı telefon uygulaması ve proje web sayfası oluşturulacak. Gıda ve yem kontrol merkez araştırma enstitüsü ve BESAŞ işbirliği ile hedef gruba Bursa'da eğitimler düzenlenecek. Bu yıl başlayacak olan projenin 18 ayda tamamlanması planlanırken, 147 bin 600 avro olan proje bütçesi ve tüm masraflar AB Bakanlığı tarafından karşılanacak.

(MŞ)



14.08.2017 12:11:22 TSI

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