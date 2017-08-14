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Soma AAT'de içme suyu kadar berrak su elde edildi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, test çalışmalarına başladığı Soma Atıksu Arıtma Tesisi'nin çıkış ünitesinde içme suyu kadar berrak su elde etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Havzası'nın korunmasına yönelik inşa edilen Soma Atıksu Arıtma Tesisi'nde test çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığı ile inşa ettiği tesiste, test aşamasında ortaya çıkan sonuç yapılan çalışmalardaki başarıyı ortaya koydu. Tesisin giriş yapısından alınan atıksular, geçtiği işlemlerin ardından çıkış ünitelerinde içme suyu kadar berrak hale geldi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, daha temiz bir Gediz ve Kuzey Ege Havzası için yoğun mesai harcadıklarını söyleyerek, "Manisamızın geleceğini koruma altına almak için çalışıyoruz. Turgutlu'da 46 milyon TL yatırım bedeli ile faaliyete aldığımız atıksu arıtma tesisinin ardından Soma'daki tesisimizde de test çalışmalarına başladık. Test çalışmaları kapsamında su alımını gerçekleştirdiğimiz tesisten olumlu sonuçlar geldi. Çıkış yapısında içme suyu kadar berrak su elde ettik. Soma merkezin atıksuları artık doğal çevreye zarar vermeyecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız güç ile daha temiz bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

(AY-Y)



14.08.2017 12:11:30 TSI

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