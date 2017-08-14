YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan'ın çocuk oyunları, Turgut Reis Mahallesi'nde canlandı

Kocasinan'ın çocuk oyunları, Turgut Reis Mahallesi'nde canlandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklara yönelik düzenlenen sokak oyunları büyük ilgi görüyor. Sokak oyunlarına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının Kocasinan'da yaşatılmaya devam ettiğini vurguladı.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği'nin bu seferki durağı Turgut Reis Mahallesi oldu. Sokak oyunlarında çocuklar, doyasıya eğlenirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Oyunlarda kıyasıya yarışan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Çocukların isteğini kırmayarak, oyunlara eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, halat çekme yarışında çocukların neşesine neşe kattı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e kadın-erkek, genç-yaşlı herkese hizmet edebilmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek,"Belediye hizmetlerinin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimizi daha da mutlu edecek ve eğlendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde çocuklarımız mutlu olurken, onlarla birlikte aileler de mutlu oluyor ve yüzleri gülüyor. Sizlerin mutluluğu bizimde mutluluğumuz demektir. Bizler Kocasinan olarak kocaman bir aileyiz. Bu aile içerisinde hep beraber gülmeli, eğlenmeli ve hep beraber mutlu olmalıyız. İnşallah her geçen gün mutluluğunuz daha da artar. Çocuklarımız bizim göz bebeğimizdir. Bundan dolayı çocuklara özel yaptığımız bu ve buna benzer etkinlikleri devam ettireceğiz. Bu kapsamda Turgut Reis Mahallemizde de Kocasinan Akademi'nin hizmet verebileceği bir tesis yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına vardı. Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte kendi eliyle vatandaşlara pilav ikram etti. Çocukların Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından etkinlik sona erdi.

(SK)



14.08.2017 12:11:38 TSI

NNNN

