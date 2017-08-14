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Çocuk hastalar için moral etkinliği

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:12
Çocuk hastalar için moral etkinliği
Çocuk hastalar için moral etkinliği

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri Servisi'nde, çocuklar için moral ve motivasyon etkinlikleri gerçekleştirildi.
Hastane idaresinin öncülüğünde Pınar Yalkın ve gönüllü arkadaşlarının katkıları ile düzenlenen etkinlik kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara, keyifli anlar yaşatıldı. GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Kılınç, pediatri servisi çalışanları ve birçok gönüllünün katıldığı bu etkinlik çok renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm gönüllülere ve servis çalışanlarına teşekkürlerini ileten Başhekim Doç. Dr. Suat Zengin, "Çocuklar hastanede geçirdikleri süre boyunca sosyal aktivitelerden uzak kalıyor. Burada tedavi gören çocukların birçoğu uzun süreli tedavi gören çocuklardır. Bu sebeple onları bulundukları hastane ortamından bir süre de olsa uzaklaştırıp, yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek istedik. Bu tür etkinlikler çocuklara ve onların ailesine moral oluyor. Çocukların mutluluğu bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.
Her şeyi arkasındaki gönüllü ordusuna borçlu olduğuna dikkat çeken Pınar Yalkın ise "Tamamen gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Her tür hastalıkta moral ve motivasyon desteğine çok ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple bugün çocuklara moral vermeye geldik. Bütünün hayrı diye bir kavram vardır, biz burada bütünün hayrına uğraşıyoruz. Bütün olarak iyi olup yaralarımızı beraber sarmadığımız sürece huzuru yakalayamayız" şeklinde konuştu.
Çocukların müzik dinletisiyle dans ederek doyasıya eğlendiği etkinlikte palyaço gösterileri de düzenlendi. Küçük ikramlıkların dağıtıldığı ve çocukların özel olduğunu hissettirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, onlara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.
(LO-SD-Y)

14.08.2017 12:13:33 TSI
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