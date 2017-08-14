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Kepez'den gençlere çevre bilinci



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçede eğitim gören 100 öğrenciye çevre bilinci aşıladı.

Çankaya Mahallesi'nde yer alan Ali Uyaroğlu Kuran Kursunda eğitim gören 100 öğrenci, Kepez Belediyesi'nin etkinliği için Antalya Kepez Macera Ormanı'nda buluştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çevre bilinci konusunda kısa bir eğitim verildi. Geri dönüşüm, çevre temizliği ve davranış kuralları gibi konuların yer aldığı etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılandı. Çevre eğitim alan öğrenciler, Kepez Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Macera Ormanı'nda keyifli bir gün geçirdi. Eğitimin yanında eğlenceye de katılan öğrenciler at binerek parkurlarda eğlendi. Öğle yemeği yiyerek etkinliğe ve eğlenceye devam eden öğrenciler, hem bilgilendi, hem de birlikte sosyalleşmenin mutluluğunu paylaştı.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 12:15:00 TSI

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