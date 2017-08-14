ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kepez'den gençlere çevre bilinci

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:13
Kepez'den gençlere çevre bilinci
Kepez'den gençlere çevre bilinci

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçede eğitim gören 100 öğrenciye çevre bilinci aşıladı.
Çankaya Mahallesi'nde yer alan Ali Uyaroğlu Kuran Kursunda eğitim gören 100 öğrenci, Kepez Belediyesi'nin etkinliği için Antalya Kepez Macera Ormanı'nda buluştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çevre bilinci konusunda kısa bir eğitim verildi. Geri dönüşüm, çevre temizliği ve davranış kuralları gibi konuların yer aldığı etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılandı. Çevre eğitim alan öğrenciler, Kepez Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Macera Ormanı'nda keyifli bir gün geçirdi. Eğitimin yanında eğlenceye de katılan öğrenciler at binerek parkurlarda eğlendi. Öğle yemeği yiyerek etkinliğe ve eğlenceye devam eden öğrenciler, hem bilgilendi, hem de birlikte sosyalleşmenin mutluluğunu paylaştı.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 12:15:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İmam Hatip öğrencileri yaz kampında
YEREL

İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPINDA
Manavgat Kitap Günleri devam ediyor
YEREL

MANAVGAT KİTAP GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Duraliler'e çevre düzenlemesi
YEREL

DURALİLER'E ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Büyekşehir'den otobüs durağa ne zaman gelecek uygulaması
YEREL

BÜYEKŞEHİR'DEN OTOBÜS DURAĞA NE ZAMAN GELECEK UYGULAMASI
Muratpaşa Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAYRAM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi açılışa hazır
YEREL

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞA HAZIR
Boğa güreşlerinde korku ve heyecan dolu anlar yaşandı
YEREL

BOĞA GÜREŞLERİNDE KORKU VE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI
Finike'de &quot;Gebe Bilgilendirme Sınıfı&quot; açıldı
YEREL

FİNİKE'DE "GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI" AÇILDI
Döşemealtı Belediyesi'nden atık toplama merkezi
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NDEN ATIK TOPLAMA MERKEZİ
AK Parti Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANLIĞI GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Manavgat'ta park halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL

MANAVGAT'TA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
Minik Özge yeni protezine kavuştu
YEREL

MİNİK ÖZGE YENİ PROTEZİNE KAVUŞTU
Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor
YEREL

BİN 6 ÇOCUK BASKETBOL EĞİTİMİ ALIYOR
Avukatlara sosyal tesis müjdesi
YEREL

AVUKATLARA SOSYAL TESİS MÜJDESİ
Muratpaşa'da 2 bin 112 vatandaşa diyetisyen hizmeti
YEREL

MURATPAŞA'DA 2 BİN 112 VATANDAŞA DİYETİSYEN HİZMETİ
Uysal, Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde
YEREL

UYSAL, ZEYTİNKÖY BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE
Karagöl Şenliğinde Keçi Kırkma yarışması
YEREL

KARAGÖL ŞENLİĞİNDE KEÇİ KIRKMA YARIŞMASI