YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmangazi'den ücretsiz rehberlik hizmeti

Osmangazi'den ücretsiz rehberlik hizmeti



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin güvenli bir gelecek inşa etmek için hizmet verdiği 'Aile Rehberlik Merkezi' ilgi görüyor. Osmangazililerin hayatına dokunan merkezde, 2017 yılı ilk 7 ayında bin 565 kişiye rehberlik hizmeti verilirken, 4 aile ile 31 çifte de danışmanlık hizmeti verildi.

Osmangazi Belediyesi, Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi ile vatandaşlarına psikolojik destek sağlamaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Bursa'nın ilk Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi, 2017 yılının ilk 7 aylık verilerine göre159 kadın, 51 erkek, 71 ergen, 49 kız çocuğu ve 22 erkek çocuğu ile görüşmeler gerçekleştirerek danışma hizmeti verdi. Aile danışma hizmeti kapsamında 4 aileye 4 seans boyunca danışmanlık sağlanırken, çift danışmanlığı kapsamında 31 çifte de 67 seanstan oluşan rehberlik hizmeti verildi. Merkez, Bursalıların kadın erkek her yaştan ücretsiz destek aldığı önemli bir yer haline geldi.

Merkeze 2017 yılının ilk 7 ayında toplam 281 başvuru yapıldı. Başvurular doğrultusunda 147 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapılırken, 134 kişiyle telefonla görüşülerek danışmanlık sağlandı. Görüşmeler neticesinde 315 vatandaşa bireysel psikolojik destek sağlanırken, 9'u yetişkin, 12'si çocuk tedavi maksadıyla hastanelerin psikiyatri servisine yönlendirildi. Ayrıca gelen vatandaşlardan 4'ü aile hekimliğine, 5'i şiddet önleme ve izleme merkezi (ŞÖNİM)'e, 5'i adli hukuk ve yargıya, 3'ü koruma kararı bilgilendirmesine, 5'i ise sığınma evi bilgilendirmesine yönlendirildi.

Her yaş grubundan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği merkeze, ağırlıklı olarak kadınlar başvurdu. Randevulu olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alan kadınlar arasında şiddete uğrayanlar da yer alırken, aile içi düzeni sağlamak, çocuklarının gelişimine yönelik bilgi almak ve kendilerini geliştirmek için gelen kadınlar da var. Hafta içi her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında danışanlara seanslar halinde terapilerin uygulandığı merkezde, anne ve babalara, periyodik olarak çocuklarının okul eğitimi ve aldıkları eğitimlerin ileriki yaşlarına nasıl yansıyacağı konusunda da bilgilendirmelerde bulunuluyor. Böylece çocukların hem okul hayatı boyunca, hem de ileriki yaşlarında daha başarılı fertler olması hedefleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Mutlu ve huzurlu bir Osmangazi için çalışıyoruz. Toplumumuzun temel taşı olan aile müessesesini yaşatmak, sağlıklı ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek için oluşturulan Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi sosyal belediyecilik alanında Bursa'da bir ilk. İnsanlar bir arada olsun, sevincini, kederini paylaşsın, diyaloglarını geliştirsin istiyoruz. Bu merkezimizde sağlıklı fertlerle güvenli bir gelecek inşa etmek için hizmet veriyoruz" dedi.

(MŞ)



14.08.2017 12:16:48 TSI

NNNN