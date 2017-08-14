YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır

Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit'in en büyük kültür merkezlerinden birisi Yenidoğan-Serdar mahallesine yapılıyor. İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 5 milyon liraya ihale edilen kültür merkezi yıl sonuna kadar hizmete girecek.

Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkez, Yenidoğan ile Serdar Mahallelerinin ortasında yapılıyor. Bölgede büyük bir eksikliği dolduracak kültür merkezi 3 bin 534 metrekarelik bir alan üzerinde yükseliyor. Merkezde 400 kişilik düğün salonu, etüt odaları, kafeterya, kondisyon salonu, çok amaçlı salon, eğitim salonları, müzik ve bale salonu bulunacak. Kültür merkezi hizmete girdiğinde bölgedeki vatandaşlar düğünlerini sokak aralarında yapmaktan da kurtulmuş olacaklar.

(UK-İÇ)



14.08.2017 12:17:25 TSI

NNNN

