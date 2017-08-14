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Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:14
Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır
Yenidoğan Kültür Merkezi yıl sonunda hazır

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit'in en büyük kültür merkezlerinden birisi Yenidoğan-Serdar mahallesine yapılıyor. İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 5 milyon liraya ihale edilen kültür merkezi yıl sonuna kadar hizmete girecek.
Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkez, Yenidoğan ile Serdar Mahallelerinin ortasında yapılıyor. Bölgede büyük bir eksikliği dolduracak kültür merkezi 3 bin 534 metrekarelik bir alan üzerinde yükseliyor. Merkezde 400 kişilik düğün salonu, etüt odaları, kafeterya, kondisyon salonu, çok amaçlı salon, eğitim salonları, müzik ve bale salonu bulunacak. Kültür merkezi hizmete girdiğinde bölgedeki vatandaşlar düğünlerini sokak aralarında yapmaktan da kurtulmuş olacaklar.
(UK-İÇ)

14.08.2017 12:17:25 TSI
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