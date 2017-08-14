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Körfezliler sağlık için yürüdü

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:15
Körfezliler sağlık için yürüdü
Körfezliler sağlık için yürüdü

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfezliler hafta sonu Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nde bir araya geldi.
Alihocalar Köyü'nde bulunan ve Engin Noyan'ın sahibi olduğu at çiftliği bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüş öncesinde Başkanlar İbrahim Karaosmanoğlu ve İsmail Baran, Engin Noyan ile birlikte çiftlikteki at harasını gezdi, çiftlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğu, yürüyüş yapmanın önemine değindi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte kahvaltı gerçekleştirdi.
(UK-İÇ)

14.08.2017 12:17:48 TSI
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