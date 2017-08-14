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MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan Mescid-i Aksa'da

- MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla Filistin'e gitti. MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan'ın da bulunduğu heyet Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - MÜSİAD'ın Kudüs'te Müslümanlara destek olmak amacıyla düzenlediği geziye MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genel Başkan Yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu başkanları, MÜSİAD yurt içi ve yurtdışı şube başkanları ile MÜSİAD Muğla Başkanı Başkanı Sezgin Bayhan katıldı.

100'ü aşkın iş adamından oluşan MÜSİAD heyeti İsrail'in Filistinlilere yönelik haksız uygulamalarına, yasak ve sınırlamalarına tepki göstermek, Filistinlilere destek vermek amacıyla iş adamlarından oluşan heyet ilk gün El Halil Şehri'nde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti. İkinci gün ise, Hz. Ömer Camii, El-Halil Kapısı ve Burak (Ağlama) Duvarı ziyaretlerinin ardından Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kıldı.

Kudüs ziyaretine katılan ve Kudüs halkına manevi desteğin önemine değinen MÜSİAD Muğla Başkanı Sezgin Bayhan, "Mescid-i Aksa ilk kıblemiz ve Peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. 2016 yılında Kudüs'e Müslümanlardan 26 bin ziyaretçi gelmesine rağmen, Hristiyanlardan 3 milyon 200 bin kişinin bu kutsal beldeyi ziyaret ettiğini öğrendik. Bu duruma çok üzüldük" dedi.

"MÜSİAD olarak, ilk kıblemize sahip çıkıyoruz" diye konuşan Bayhan "İsrail'in, tüm Müslümanların kutsal mekânı olan Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını kabul etmiyoruz ve yıllardır bu kutsal mekanlara yaptığı saygısız tutumunu kınıyoruz. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz zor şartlar altında ibadetlerini yapmaya çalışmaktadırlar. Tüm bu baskılara ve İsrail'in hukuksuz uygulamalarına rağmen İslam âleminin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksaya sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bizlerde onların yalnız olmadığını hissettirmek için buradayız. Müslümanlar olarak ta her zaman sahip çıkacağız. Tüm dünya, yapılan bu haksızlığa, zulme ses çıkarmalı, tepkisini göstermelidir. Buradan, Türkiye'deki tüm kardeşlerime, iş dünyasına ve STK'ların temsilcilerine çağrıda bulunuyorum; muhakkak bu kutsal mekânları ziyaret edelim ve Mescid-i Aksa'ya hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

(BT)



14.08.2017 12:18:34 TSI

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