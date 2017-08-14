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Kayıt olan öğrencilere anında Samkart



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler, Samulaş tarafından açılan stant ile indirimli ulaşım sağlayacakları Samkart'larını kayıt esnasında kolaylıkla alıyorlar.

Samulaş, 2017-2018 öğretim yılı ders kayıtlarını yaptıran öğrenciler için 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde bulunan yaşam merkezi içerisinde stant kurdu. Bünyesinde bulundurduğu toplu taşıma araçlarında öğrencilere yönelik indirim uygulayan Samulaş, öğrencilerin eğitim süresince ulaşımlarında kullanacakları Samkart'ı almakta zorluk çekmemeleri için hizmeti ayaklarına getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samulaş Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, "Ondokuz Mayıs Üniversitemiz Rektörlüğü ile beraber öğrencilerimizin kayıtları yapılırken ulaşımda kullanacakları Samkart'larını alabilmeleri için teknik ekibimiz ve çözüm ortağımız firma ile beraber stantlarımızı açtık. Öğrencilerimiz bir yandan kayıtlarını olurken bir yandan da indirimli ulaşım sağlayacakları Samkart'larını kayıt esnasında alıyorlar. Öğrenciler aldıkları indirimli Samkart'la beraber otobüslere ve tramvaylara binerken indirimden yararlanacak. Rektörlükten aldığımız bilgiye göre 11 bin yeni öğrenci Ondokuz Mayıs Üniversitesine kayıt yaptıracak ve bu öğrencilerinde yaklaşık 6 bin'i üniversiteye gelerek kayıtlarını bizzat yaptıracaklar. Biz de Samulaş olarak yaklaşık 4 bin kart düzenlemeyi öngörüyoruz. Ayrıca bu vesile ile de şehrimize yeni gelen öğrenci arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

(SAM-SLH-Y)



14.08.2017 12:19:50 TSI

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