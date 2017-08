YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Atilla: "Her şey çok güzel olacak"

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştığını belirten Başkan Atilla, "Biz ilk gün bu şehirde göreve başladığımızda 'Her şey çok güzel olacak' dedik. Hükümetimizin desteği ve belediyemizin imkanları çerçevesinde hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve belediyecilik hizmetlerinde faydalanmalarını sağlamak adına çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Eğil ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, çalışmaları tamamlanan kırsal mahalle yollarını inceledi. Çalışmaları tamamlanan Selman-Baraj Yolu-Işıklı-Tepecik ile Dere-Kırkkuyu-Bahşiler-Haydan-Gürünlü kırsal mahalle grup yollarını denetleyen Başkan Atilla, araçlarıyla yoldan geçen vatandaşları durdurup Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlerden memnuniyetlerini sordu. Başkan Atilla, daha sonra kırsal mahalleleri ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara çeşitli hediyeler verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin vatandaşlarla istişarede bulunan Başkan Atilla, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.



"Eğil'de çalışmalarımızın yüzde 90'ı tamamlandı"

Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak, projeleri yürüttüklerini belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:

"Eğil ilçemize yaptığımız yatırımları hem yerinde incelemek hem de burada hemşehrilerimizin de talebini alarak, 'bundan sonraki dönemlerde ne yapabiliriz' üzerine çalışmak istedik. Belediyemiz altyapı alanında ilçemizde 39 kilometre 1. kat asfalt, 14 kilometre 2. kat asfalt, mahalle içlerine 9 kilometre stabilize yol ve 14.700 metrekare parke çalışmasını yaptık. Çalışmalarımızın yüzde 90'nı tamamlanmış olup yakın dönemde kalan diğer bölümü de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."



"Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştığını belirten Başkan Atilla, şunları söyledi:

"Biz ilk gün bu şehirde göreve başladığımızda 'Her şey çok güzel olacak' dedik. Hükümetimizin desteği ve belediyemizin imkanları çerçevesinde hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve belediyecilik hizmetlerinde faydalanmalarını sağlamak adına çalışıyoruz. Halkımıza hizmeti götürüp orada bırakmıyoruz. Masa başında bilgi almıyoruz. Geliyoruz, denetliyoruz, hemşehrilerimize memnuniyetlerini soruyoruz ve bundan sonra ne yapabiliriz üzerine istişarede bulunuyoruz. Biz bu şehri, bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz. Masa başı belediyeciliği değil şantiye belediyeciliği yapmak için çalışıyoruz ve sahada tüm ekiplerimizle gayret gösteriyoruz."



"Eğil önemli potansiyeli olan bir ilçemiz"

Eğil'e katkı sunacak projeleri geliştireceklerini kaydeden Başkan Atilla, "Eğil ilçemiz şehrimizin turizm alanında önemli ilçelerden biri olma özelliğini taşıyor. İlçemizde yapılan turizm ve tarım yatırımlarına baktığımızda ilçemiz yakın bir dönemde bu alanlarda önemli bir yol kat edecektir. Eğil ilçemiz turizm ve tarım alanında önemli potansiyeli olan bir ilçemiz. Peygamberler Diyarı Eğil'de turizmin geliştirilmesi ve ilçenin tanıtımına katkı sunmak için projeler geliştireceğiz. Ayrıca tarım alanında Eğil organik tarım merkezi olmaya gayret ediyor. Biz de ilçenin bu potansiyelini geliştirmek için ilgili birimimiz aracılığıyla destek sunacağız, projeler geliştireceğiz" diye konuştu.



Eğil'e 2 yeni tesis müjdesi

İlçede yapılacak hizmetleri de anlatan Başkan Atilla, "Belediye olarak ayrıca ilçemize iki yeni tesis kazandırmayı planlıyoruz. Bunlar biri İlçe Koordinasyon Merkezi diğeri Eğil halkına yakışır bir Kültür Merkezi yapımıdır. Bunların yapımı için de belediyemiz çalışmalarını yapıyor. En yakın zamanda ilçemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Başta hükümetinizin desteği de olmak üzere ilçemizde önemli proje çalışmalarına imza atmak ve değerli hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına gayret edeceğiz" dedi.

Eğil ilçe merkezine geçen Başkan Atilla, ilçenin çarşısı olarak bilinen Yenişehir Mahallesi Sunay Caddesi'nde esnafları ziyaret edip sorunları ve talepleri dinledi, vatandaşlarla kıraathanede çay içip sohbet etti. Daha sonra Dicle Barajı kıyısına geçen Başkan Atilla, ilçeyi görmeye gelen ziyaretçilerle bir süre görüştü. Diyarbakır'ın doğa güzellikleri ve inanç turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Başkan Atilla, Türkiye'nin her yerinden vatandaşları Diyarbakır'a davet etti.

14.08.2017

