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Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri sona erdi



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Adilcevaz Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği plaj futbolu final karşılaşmaları ile başlayan etkinlikte; Adilcevaz Belediye Spor, Ahlat Sporu 5-1 mağlup ederek plaj futbolu turnuvasının şampiyonu oldu. Etkinlikler kapsamında düzenlenen 3 bin metre maraton koşusunda ise Umut Beşkardeş birinci oldu. Akşam saatlerinde ise Adilcevaz Şehir Stadyumunda Ahmet Baydaroğlu ve Esat Kabaklı konseri ile Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri muhteşem bir finalle sona erdi. Konser programına Adilcevaz halkı ellerindeki bayraklarla yoğun ilgi gösterirken, tribünler tıklım tıklım doldu. Ahmet Baydaroğlu ve Esat Kabaklı, seslendirdikleri türkülerle Adilcevazlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinlikte ayrıca 3 bin metre maraton koşusu ve yüzme yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



"Bölgemiz artık terörle anılmak istemiyor"

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, "Düzenlediğimiz bu etkinlik titiz bir çalışmamızın sonucunda ortaya çıktı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan başta Belediye Başkanımız Necati Gürsoy'a, belediye ekiplerine ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ancak bu etkinliklerin yapılmasına önemli katkılar sağlayan bir kişi daha var. Bu etkinliğin yapılmasına öncülük ederek bizlere bu fikri ve ilhamı veren ve şu an Zonguldak Valisi olarak görev yapan Bitlis eski valisi Sayın Ahmet Çınar'dır. Bu vesileyle huzurlarınızda kendisine de teşekkür ediyorum. Bölgemiz artık terörle anılmak istemiyor. Bu yaptığımız etkinlik ve organizasyonlar birlik ve beraberliğimize vesile olsun inşallah. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "İlçemizde iki gündür bu etkinlikleri düzenliyoruz. İstedik ki bu güzelim ilçemizi Süphan Dağı ve Van Gölü ile tanıtalım. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenledik. Çok güzel bir etkinlik düzenlemiş olduk. Şenliklerimiz süresince, Van Gölü su sporları, plaj futbol müsabakaları, Süphan Dağı etkinlikleri ve birçok aktiviteyle hemşehrilerimize güzel bir program hazırladık. Her ilin, ilçenin kendiyle özleştirdiği bir profili vardır. Mesela Ahlat Kubbetül İslam şehridir, Bitlis beş minaresiyle tanınır, Adilcevaz ise huzurun, tarihin ve turizmin kentidir. İlçemizde bugüne kadar hiçbir terör olayı yaşanmamıştır. Bu vesileyle siz değerli hemşehrilerimize ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah bu tür etkinliklerimizi geliştirerek devam ettireceğiz. Programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

(MSA-Y)



14.08.2017 12:20:47 TSI

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