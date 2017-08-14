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Yahya Kaptan Yönetimi'nden Başkan Doğan'a ziyaret

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:21
Yahya Kaptan Yönetimi'nden Başkan Doğan'a ziyaret
Yahya Kaptan Yönetimi'nden Başkan Doğan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Abdurrahman Subaşı ve yönetim kurulu üyeleri Aydemir Karadağ ve Akın Ulanış, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ı ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Doğan, "Mahallerimizin her biri bizim için çok önemli ve değerli. Tüm mahallerimize hiç bir ayrım yapmadan hizmetlerin en güzelini götürmeye çalışıyoruz.Ben göreve geldiğimde Yahya Kaptan'ın yollarına, kaldırımlarına, parklarına el değmemişti. Bizler el attık. Özellikle üst yapıdaki tüm çalışmaları tamamladık. Mahalle girişine Kuvayı Milliye Kahramanı Yahya Kaptan'ın heykelini diktik. Bu ciddi bir eksiklikti. Önemli bir kahramanımızın adı mahalleye veriliyor fakat kendisiyle ilgili bölgede hiçbir şey yoktu. Bu eksikliği düşünerek mahallenin girişinde Yahya Kaptan'ın heykelinin de yer aldığı bir düzenleme yaptık. Kınalı Asker Parkı ve Yahya Kaptan Anıtı gibi bu mahallemizde temalı parklarında yer aldığı 50'den fazla parkın yapılmasını ve yenilenmesini sağladık. Hobi kurslarımız, emekli evlerimiz, bisiklet eğitim pistimiz, hepsini peş peşe Yahya Kaptan'da açtık. Dekoratif aydınlatmaları ilk Yahya Kaptan'da başlattık, Yapılmayan, yıllarca yarım kalan spor salonunun tamamlanıp açılmasını sağladık, okullarımıza, Kur'an kurslarımıza, camilerimize, Yahya Kaptan Spor Kulübümüze destek verdik. Mahalle sakinlerimizin her alanlarına dokunacak hizmetler sunmaya çalıştık. Tramvay projemiz de bu mahallemize ayrı bir değer kattı. Büyükşehir Belediyemiz bir yandan biz bir yandan tüm mahallerimize olduğu gibi Yahya Kaptan mahallemize gazel hizmetler sunmaya çalışıyoruz" dedi.
(UK-İÇ)

14.08.2017 12:24:08 TSI
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