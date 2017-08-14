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Körfez-Ağva yolu için çalışmalar başladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:22
Körfez-Ağva yolu için çalışmalar başladı
Körfez-Ağva yolu için çalışmalar başladı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfez ile Ağva arasındaki 160 kilometrelik yolu 65 kilometreye indirecek yol için çalışmalar başladı.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 2017 yılının ilk meclis toplantısında Körfez-Ağva arasında yapımı planlanan yol için Dikenli Köyü sınırındaki 34 bin metrekarelik ormanlık alandan yol izni alınması için yetki almıştı. İzinlerin alınması sonrasında Körfez ile Ağva arasındaki 160 kilometrelik yolu 65 kilometreye indirecek yol için çalışmalar başlatıldı.
Ağva'ya ulaşımı daha kısa hale getirecek olan çalışmayı, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Şenol Çakır, Muhtarlar Koordinatörü Özcan Efe, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve bölgedeki köy muhtarları yerinde inceledi. Özellikle muhtarlar, çalışmanın tamamlanması sonrasında yolun köylere de ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacağını belirtti.
Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, çalışmayı yürütecek ekiplerden bilgi alırken, açılacak yeni yol alanında inceleme yaptı. 15 metre genişliğinde olacak yol için Dikenli'ye kadar mevcut yol kullanılacak daha sonra oradan Ağva'ya ulaşımı kısaltacak yeni yol açılacak.
(UK-İÇ)

14.08.2017 12:24:43 TSI
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