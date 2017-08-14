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Mardin'de tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle "Mardin Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlenmesi amacıyla başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile DİKA işbirliği ile bölgede katma değerli tarımsal üretimin artırılarak markalaştırılması ve hayvancılık sektöründe rekabetçiliğin geliştirilmesi, tarımsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla "Mardin Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlenmesi planlanıyor. DİKA ana hizmet binası konferans salonunda yapılan toplantıya, Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı, GAP TEYAP, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Bal Üreticileri Birliği, Mardin Merkez ve İlçelerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları katıldı.

DİKA'dan yapılan açıklamada, "Toplantıda ülkemizin Onuncu Kalkınma Planı, GAP Eylem Planı (2014-2018) ve Ajansımızın TRC3 Bölgesi 2014-2023 Bölge Plan'larında Tarım ve Hayvancılık ile ilgili öncelik, tedbir ve politikalar konusunda Ajans'ın Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi Başkanı Ayşe Akyapı tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından başlangıç toplantısından sonra gerçekleştirilmesi öngörülen çalıştay da temaların belirlenmesi amacıyla, Mardin'in tarım ve hayvancılıktaki temel sorunları hakkında toplantıya katılan paydaşlar ilgili oldukları sektörler hakkında görüş alışverişinde bulundular" denildi.

(MA-MP-Y)



14.08.2017 12:24:54 TSI

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