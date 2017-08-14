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AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay:

- "AK Parti ender siyasi partilerden biridir"



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "AK Parti, millet iradesini arkasına alarak, girdiği tüm seçimlerde başarı gösteren ender siyasi partilerdendir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Nuretten Doğanay, partisinin kuruluşunun 14'üncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Milletimizin AK Parti'ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. Parti kapatma davalarına, askeri ve sivil darbe teşebbüslerine maruz kaldık. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, milleti büyütmeye ant içmiş AK Parti'yi hedef olarak gördüler" dedi.

Karanlık odakların partileri ve ülke üzerinde her türlü kirli oyunu oynadıklarını ifade eden Doğanay, "Ne 17-25 Aralık'taki ne de 15 Temmuz'daki hain oyunlar milletimizi, partimizi, devletimizi parçalamaya yetmedi. Hiçbir şer oyunu da bu birlikteliğimizi bozamayacaktır. Yola çıkarken, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik ve yeni Türkiye'nin yeni yönetimi cumhurbaşkanlığı sistemi ile adımlarımızı her zamankinden daha hızlı atacağız. 2023'e 6 yıl kala milletimizden aldığımız destekle Türkiye, ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

(FC-İÇ)



14.08.2017 12:25:22 TSI

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