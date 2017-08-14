YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van Büyükşehir Belediyesi 300 bin çiçek ekerek, 35 bin fidan dikti

Van Büyükşehir Belediyesi 300 bin çiçek ekerek, 35 bin fidan dikti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, seralarında yetişen onlarca farklı çiçek, ağaç ve süs bitkisiyle kentin cadde ve sokaklarını süslüyor. Mart ayından bu yana kentin belirli noktalarına ortalama 35 bin ağaç-çalı türü süs bitkisi dikilirken, 300 bin çiçek ise ekildi.

Daha güzel bir Van için Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında başlattığı ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şamranaltı Mahallesi'ndeki tesislerde bulunan seralarda başta gül, lale, petonya, Gazanya, Çin karanfili, yıldız çiçeği, alev çiçeği, kirli hanım çiçeği, ters lale, kadife çiçeği gibi 20'ye yakın çiçek türü yetiştiriyor. Ayrıca seraların yanında bulunan alanlarda da berberis, çam, iğde, ardıç, şimşir, ıhlamur, dışbudak, süs kirazı, süs eriği gibi 30'a yakın ağaç ve çalı türü süs bitkisinin de üretimi yapılıyor. Seralarda çalışan 30 kişilik personel tarafından yetiştirilen bitkiler, yıl boyunca kentin birçok cadde ve sokağına ekiliyor. Ekildikten sonra ömrünü tamamlayan çiçek ve diğer süs bitkileri yenileri ile değiştiriliyor.

Kentin vitrini olan park ve peyzaj alanlarının tamamını 2017 yılında elden geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye yetkilileri; altyapı, sulama sistemlerinin yenilenmesi, elektrik ve ışıklandırma işleri ve üst yapı işleri de dahil olmak üzere yenileme çalışmalarının sürdüğünü söylediler.

(MSA-Y)



14.08.2017 12:27:13 TSI

NNNN

