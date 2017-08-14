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İmam Hatip öğrencileri yaz kampında



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa HDM Gebizli Kız İmam Hatipliler Derneği (MUGEMDER) öğrencilere yönelik yaz kampı düzenledi.

MUGEMDER, Antalya merkez ve çeşitli ilçelerinden on ikinci sınıfa geçen İmam Hatip Lisesi Kız Öğrencilerini kapsayan Yaz Kampı düzenledi. Yaz kampında Mimar Hacer Tütüncü Okudan da, öğrenciler bir araya geldi.

Kampla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı ve Yaz Kampı Koordinatörü Hava Kartal Ulusoy, "Geçen yıl kurulmuş olan, yönetiminde sadece bayanlar bulunan ve sadece İmam Hatip Lisesi Kız Öğrencileri ile ilgilenen Derneğimiz, İmam Hatipli Genç Kızlarımızı Akademik, Sosyal ve Sportif Faaliyetleri ile Meslek Dersi Çalışmaları Alanında Geliştirip, Öz güven Sahibi ve Ahlaklı Nesilleri Hedefliyor. Mili Eğitimle imzalanan Protokol ile birlikte yapılan Proje ve Aktivitelerle bir çok kişi ve kurumdan destek gören ve bir çok alandan gönüllüsü olan çalışmalarımız gençlerimize oldukça faydalı oluyor" dedi.

Kampta Hacer Tütüncü Okudan ise, öğrencilere İmam Hatipli yıllarındaki anılarını, üniversite eğitim yıllarını ve mesleki serüvenini öğrencilere anlattı.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 12:27:40 TSI

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