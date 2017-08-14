ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Biter AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:25
Biter AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Biter AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladı
- AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:
- "Türkiye, AK Parti ile yarın bugünden daha güçlü olacak"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Türkiye'nin AK Parti ile geçmişe oranla daha güçlü olduğunu belirterek, "Hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, AK Parti ile yarın bugünden de güçlü olacaktır" dedi.
Biter, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 14 Ağustos 2001 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AK Parti çatısı altında görev almaktan büyük gurur ve onur duyduğunu belirtti. Kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimden açık ara birinci çıkan AK Parti'nin, millete verdiği tüm sözleri tek tek yerine getirdiğinin altını çizen Biter, "16 yıl önce 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek kurulan AK Parti, milletin emanetini her ne suretle olursa olsun korumanın, ona sahip çıkmanın gayreti içerisinde olmuştur. Ülkemiz üzerinde kirli emelleri olanların, başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere her türlü saldırısına milletiyle birlikte göğüs geren partimiz, emanete sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Millete hizmet yolunda 16. yıla kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Biter, mesajında "Kurulduğu günden bugüne millete hizmet için canla, başla çalışan AK Parti, tüm engellemelere rağmen dimdik ayaktadır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Gündemi belirlenen değil, dünyada gündem belirleyen konuma gelen ülkemiz, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda yükselmeye devam edecektir. AK Parti ile düne oranla bugün daha güçlü olan Türkiye, yarın daha da güçlü olacaktır. Bu başarıda en büyük paya sahip olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kurulduğu günden bu yana vatan, millet, devlet aşkıyla omuz omuza çalıştığımız tüm AK kadroları gönülden kutluyorum. Kutlu yürüyüşümüzün mimarı aziz milletimize hiç eksilmeyen desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
(AK-SD-Y)

14.08.2017 12:27:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Özyavuz'dan AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlaması
YEREL

BAŞKAN ÖZYAVUZ'DAN AK PARTİ'NİN 16. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI
Pınarbaşı, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL

PINARBAŞI, AK PARTİ'NİN 16'NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Şanlıurfa'da kaza: 2 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAZA: 2 YARALI
Prestij caddeye büyük destek
YEREL

PRESTİJ CADDEYE BÜYÜK DESTEK
Başkan Demirkol, yeni planlama yapılamayan mahalle için çözüm aradı
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL, YENİ PLANLAMA YAPILAMAYAN MAHALLE İÇİN ÇÖZÜM ARADI
Mikro kredide 6 bin kadına ulaşıldı
YEREL

MİKRO KREDİDE 6 BİN KADINA ULAŞILDI
Süs hayvanları buz ile serinletiliyor
YEREL

SÜS HAYVANLARI BUZ İLE SERİNLETİLİYOR
AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin acı günü
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ CEVHERİ'NİN ACI GÜNÜ