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Cizre'de ağız ve diş sağlığı eğitimi



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Toplum Sağlık Merkezi (TSM), belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sıtiyazin ve Nur Kadın Kültür Merkezlerinde eğitim gören çocuklara ve kadın kursiyerlere ağız ve sağlığı ile diyabet eğitimi verdi.

Cizre Belediyesi ile Bırcak Belek Kültür Sanat ve Kalkındırma Derneğinin ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde Cizre TSM uzman personelleri tarafından çocuklara ve kadın kursiyerlere ağız ve diş sağlığı, ağız bakımının önemi, diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar gibi konularda bilgiler verildi. Seminerde 5 ile 12 yaşları arasında başlamasını amaçladığımızdan dolayı şuana kadar çocuklarımıza bin diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Eğitim seminerinde TSM uzmanları tarafından kadın kültür merkezlerimizdeki çocuk ve kadınlara beslenme ve diyetetik besinlerin içerdiği makro ve mikro besin öğeleri yanında biyoaktif tüm maddelerin yapılarını, onların vücutta sindirim, emilim ve metabolik süreçlerini, bu ögelerin yetmezliğinde ortaya çıkan hastalık durumlarını, enfeksiyon ve dejeneratif hastalıklar başta olmak üzere oluşumlarında ve tedavilerinde beslenmenin önemli olduğu pek çok hastalıkta uygulanması gereken diyet programlarının esaslarını, bebeğin anne karnından itibaren, bebeklik, çocukluk, ergenlik dönemlerinde yaşanan beslenme sorunlarını ve izlenmesi gereken beslenme programlarını, sağlık kurumları ve okullar başta olmak üzere toplu beslenme yapılan kurumlarda yiyecek içecek servisinin ekonomik, hijyenik ve hizmet alan kişilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere sistematik olarak yapılması gerekenleri, toplumun beslenme sorunlarının belirlenmesi ve toplumun beslenme yönünden bilinçlendirilmesi gibi pek çok konuyla ilgili eğitim verildi.

(AY-MP-Y)



14.08.2017 12:28:21 TSI

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