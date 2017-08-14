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Bingöl'de 88 tüketiciden 70'i haklı çıktı



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Ticaret Müdürlüğü, tüketici hakem heyetince karara bağlanan 88 dosyadan 70'inin tüketici lehine sonuçlandığını bildirdi.

Bingöl Ticaret Müdürlüğü, Temmuz ayı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, tüketici hakem heyetine başvuruda bulunan 95 dosyadan 88'i karara bağlandı. 70 dosya tüketici lehine, 18 dosya ise tüketici aleyhine karara bağlandı.

Tüketici heyetine başvuruda bulunan 340 tüketici başvurusunun da değerlendirildiği belirtilen raporda, "Ağustos ayında da tüketicileri bilgilendirmeye yönelik ve haklarını arama konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Tüketici şikayetleri için günlük ve aylık veri tabanı oluşturulacaktır. Tüketici şikayetlerinin sisteme girişleri hususunda hassasiyet gösterilecektir.Yeni tüketici bilgi sisteminin etkin olarak kullanılmasına yönelik ilçe hakem heyetleri bilgilendirilecek ve şikayetlerin etkin bir şekilde sisteme aktarımının yapılması sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

(YA-HİV-Y)



14.08.2017 12:29:16 TSI

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