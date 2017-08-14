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Dicle'nin kırsal mahalle yolları yenileniyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Dicle ilçesine bağlı kırsal mahallelerin bozuk yollarını yeniden düzenlemek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahalle ve grup mahalle yollarındaki çalışmalarına devam ediyor. Bozuk mahalle yollarının alt yapısını düzenleyerek asfalt sathi kaplama yapan, dar yolları genişleten, suların tahliyesi için yeni menfezler inşa eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dicle ilçesi kırsal mahalle ve grup mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor. 20 kilometre uzunluğundaki Döğer, Kurtuluş, Sergenli, Erler, Meydan, Üzümlü grup mahalle yolunda alt temel ve temel çalışması yapan ekipler, yolda son olarak 1. kat asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.



Mahalle yollarında çalışmalar sürüyor

Ekipler, 11,1 kilometre uzunluğundaki Akçabardak, Aliyan, Sındılı, Dede, Bademli grup mahalle yolu ile 3,1 kilometre uzunluğundaki Arı, Tepe, 7,8 kilometre uzunluğundaki Altuğ, Hevsiyan, Rumiyan, Çevrikbağ, 2 kilometre uzunluğundaki Küldiken, 3 kilometre uzunluğundaki Şarikan, 400 metre uzunluğundaki Aliyan ve 3 kilometre uzunluğundaki Göze, Gündüz mahalle yollarında alt temel, temel ve 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mahalle yollarında son olarak 2. kat asfalt sathi kaplama çalışması yürütecek. Ekipler,1,6 km uzunluğundaki Elveren mahalle yolunda ise yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, yol genişletmenin ardından alt temel, temel ve 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmasına başlayacak.

(İHA-MP-Y)



14.08.2017 12:32:52 TSI

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