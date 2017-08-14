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Van'da uyuşturucu operasyonu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:37
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kilo 135 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta 'Alfa' isimli narkotik dedektör kepeğiyle arama yapıldığı belirtildi. Aracın şanzıman ve yağ bloğu içerisine zulalanmış 25 paket halinde toplam 13 kilo 135 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
(MSA-HA-Y)

14.08.2017 12:40:25 TSI
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