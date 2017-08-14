YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaman'da kamyonet ile otomobil çarptı

Karaman'da kamyonet ile otomobil çarptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Otogar Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Süleyman S., yönetimindeki 42 BJT 70 plakalı kamyonet, Mersin istikametine gitmekte olan Sami Ö. idaresindeki 42 BJ 840 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla aracının düzeltmesiyle şoför mahallinden çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

(MD-AH-Y)



14.08.2017 12:42:58 TSI

NNNN

