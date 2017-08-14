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Genç Belediyesinde, toplu iş sözleşmesi imzalandı



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA)-Bingöl'ün Genç ilçesi belediyesinde,toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Genç Belediye Başkanı Hadi Topraktan, Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve belediye işçilerinin katılımı ile 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolünde anlaşmaya varıldı. Bunun üzerine katılımcılar tarafından 2 yıllık protokol imzalandı.

Hizmet-İŞ Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, sendikalarına bağlı bulunup Genç Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerimiz adına 4. kez toplu sözleşme imzalıyoruz. 30 belediyede sendikamıza bağlı işçiler bulunmakta. Bu belediyelerimiz ile 2 yılda bir sözleşme imzalıyoruz. Ancak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu belediyelerin içinde Genç Belediyesi'nin yeri apayrı. Toplu iş sözleşmelerinde en rahat ettiğimiz ve sorun çıkmadığı tek belediye Genç. Başkan, işçilerin haklarının korunması noktasında kendi bütçelerinin kısıtlılığına rağmen büyük özverilerde bulunmaktadır. Bunlarda bizleri ziyadesiyle memnun ediyor"dedi.

Genç Belediye Başkanı Hadi Topraktan ise, "Gerçekten de kıt imkanlar içinde sınırsız ihtiyaç talebine cevap verme gayreti içindeyiz. Bir belediye başkanı olarak çalışanlarımdan istenilen verimi alabilmem için, onların ekonomik anlamda da rahat ettirmem gerekmektedir. İşçimin motivasyonunu sağlamak onlara yaşam standartları noktasında hayatlarını devam ettirebilmeleri için kıt imkanlarımız içinde katkı sunma gayreti içinde olduk. İmzaladığımız sözleşme hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(SA-HİV-Y)



14.08.2017 12:43:05 TSI

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