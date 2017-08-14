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Romanlar zenginden alıp fakire dağıtıyor



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Romanlar Derneği anlamlı bir faaliyete imza atıyor.

Yenişehir Romanlar Derneği, vatandaşların ikinci el eşyalarını alıp ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, kendilerini arayan birkaç vatandaşın eşyalarını alıp mahallede ihtiyacı olan insanlara dağıttıklarını belirterek, " Kullanılacak durumda olan, ancak yenisi alındığı için atılmak zorunda kalınan eşyalar, ihtiyacı olanlar için çok değerli. Bu tür evinde kullanılamayan eşya olan vatandaşlarımız bizimle irtibata geçerse, ihtiyaç sahibi insanları sevindirmiş oluruz. Bizim maksadımız atılacak olan kullanılabilir durumdaki eşyaların değerlendirilmesi. Bazı vatandaşlarımız ise kullanılamayacak derecede kötü olan bazı eşyaları bize vermeye çalışıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız hakikaten kullanılabilecek durumda olanları vermeleri; ki bir işe yarasın. Aksi takdirde biz onları atmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Yıldırım Belikırıkoğlu, önceki gün bir vatandaşın verdiği eşyaları mahalleden 4 ihtiyaç sahibine dağıtıklarını anlattı.

(HS-MŞ)



14.08.2017 12:43:58 TSI

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