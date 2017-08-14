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Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesine ilk kayıt yapıldı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ilk kayıt BİİBF Dekanı Prof. Dr. Erhan Gümüş tarafından yapıldı.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kayıtlar başladı. Uluslararası İlişkiler ikinci öğretim öğrencisi Buse Nur Runaer´in kaydını yapan BİİBF Dekanı Prof. Dr. Erhan Gümüş, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yedi bölüm ve 15 programda kayıt yaptığını açıklayarak, "Bu sene bin 155 öğrencimizin kaydını yapacağız. Biga´da 6 bine yaklaşan öğrencimiz oluyor. Öğrencilerimizi, öğrencilerimizin anne ve babalarını onları yetiştirler öğretmenlerini kutluyor bu yıl kaydolan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise, "Üniversitemiz sürekli kendini geliştiriyor. İyi eğitim veren akademik kadrolara sahip. Biraz öğrencilerimiz de gayret gösterirse çok iyi yerlerde olacaktır" dedi.

(TA-MŞ)



14.08.2017 12:44:59 TSI

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