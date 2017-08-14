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Gazipaşa Esenpınar'a yol hizmeti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:43
Gazipaşa Esenpınar'a yol hizmeti
Gazipaşa Esenpınar'a yol hizmeti

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ilçesine bağlı Esenpınar-Üçkonak-Çimenbağ-Yenigüney-Karaçukur-Korubaşı grup yolunda asfalt çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesine bağlı 33 kilometrelik Esenpınar-Üçkonak-Çimenbağ-Yenigüney-Karaçukur-Korubaşı grup yolunda stabilize ve asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Gazipaşa'nın en uzak mahallelerinden 800 rakımlı Esenpınar'da başlayan çalışmalar kapsamında iyileştirme, bakım, onarım ve asfaltlama yapılacak.

Türel'in selamını iletti
Esenpınar Mahallesini ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Zeki Demiray, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Coşkulu kalabalığa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in selamlarını ileten İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya merkezde ne varsa kırsalda da aynı hizmetin olması için çalıştığını vurguladı.
Akdemir, "Esenpınar'a en son 2001 yılında yol hizmeti yapılmış. Buradaki vatandaşlarımız hizmete susamış. Bu yolumuzun bu bölgede bulunan mahallelerimize hayırlı olmasını dilerim. Hedefimiz Ağustos ayında bu yolu bitirmek. Karayollarını ilk kuran insan Halil Rıfat Paşa'nın söylediği gibi "Gidemediğin yer senin değildir" ilkesinden hareket ediyoruz. Dağın başında bir tane çoban varsa, bunun için bile yollar yaparız. Asfaltlama ve yol çalışmalarımız belli programlar ve planlar içinde gerçekleşiyor. Muhtarlarımızın ilettiği talepleri değerlendiriyor ve birlikte istişare yaparak zamanını belirliyoruz. Şu an Toroslardayız zor şartlar altında çalışıyoruz."
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 12:45:00 TSI
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