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Mehmetçik Vakfı, kurban bağışlarını kabul etmeye başladı



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Mehmetçik Vakfı Samsun İl Temsilcisi emekli Albay Bülent Uzun, vekaleten kurban bağışı kabulünün başladığını söyledi.

TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekaleten kurban kesim faaliyetini bu yıl da devam ettiriyor. TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi emekli Albay Bülent Uzun, kurban bağış kabulü ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Kurban bağışı vekaletinin bu sene 890 TL olduğunu belirten Uzun, son bağış tarihinin 31 Ağustos olduğunu vurguladı. Kurbanların uygun koşullarda kesildiğini belirten Uzun, "Milletimizin büyük desteğini alan Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yapmak ve bu kişilerin çocuklarına sosyal ve ekonomik destek sağlamak üzere kurulmuştur. Kurulduğu 1982 yılından bugüne kadar, 51 bin 40 kişiye toplam 666 milyon 296 bin 340 TL ekonomik destek sağlanmış; halen her ay 8 bin 785 kişiye ise aylık olarak ortalama 7 milyon TL amaca yönelik yardım yapmaktadır" dedi.



"Bağışlarımızı son güne bırakmayalım"

Yapılan yardımların gelir kaynağının önemli bir kısmını vekaleten kurban bağışlarının oluşturduğunu söyleyen Uzun, "1995'ten beri vekaleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini milletimizin güvenine uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da 26 Temmuz 2017 tarihi itibariyle kurban bağışlarınızı kabul etmeye başlamıştır. Bu yıl belirlenen kurban bedeli 890 TL veya 245 ABD doları veya 215 eurodur. Vatandaşlarımız, Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurban bağışlarını; vakfın anlaşmalı olduğu banka şubelerinden veya internet bankacılığından yararlanılarak, vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden kredi kartı ile Ankara'da Vakıf Genel Müdürlüğü ile İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Bursa'daki vakıf temsilciliklerinden nakit ya da kredi kartı ile makbuz karşılığında yapabileceklerdir. Vekaleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son güne bırakmaması arzu edilmektedir. Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile son bağış tarihi 31 Ağustos 2017 Perşembe saat 12.30'dur. Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen vakıf personeli, veteriner, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, kesim merkezlerinin kapasitelerine göre, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır. Kesim sonrası bağışçılarımıza, kurban kavurması, teşekkür mektubu ve noter onaylı kesim tutanağı ile arzu edenlere kurban kesimi görüntülerinin CD'si gönderilecektir.Mehmetçik Vakfı'nın, vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekaleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka kişi, kurum veya kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına vekaleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.

(KA-SLH-Y)



14.08.2017 12:48:42 TSI

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