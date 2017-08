YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis Valisi Ustaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, her zaman olduğu gibi halkla iç içe olmaya devam ediyor.

Ustaoğlu, fırsat buldukça vatandaşları ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Sürekli halkın arasında olmayı tercih eden Ustaoğlu, vatandaşlarla karşılaştığı her ortamda onlarla selamlaşıp sorularına, sorunlarına çözüm bulmak için elinden geleni yapıyor. Çocuklara da yoğun sevgi ve ilgi gösteren Ustaoğlu, onların istek ve düşüncelerini de dinliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ve vatandaşların tüm sorularını büyük bir içtenlikle cevaplayan İsmail Ustaoğlu, "Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayarak, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini şehrin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, halkın isteklerini halkın dilinden dinleyen bir valiye sahip oldukları için şanslı olduklarını ve yapılan çalışmaları beğendiklerini dile getirdiler.

