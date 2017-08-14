ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis Valisi Ustaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:52
Bitlis Valisi Ustaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
Bitlis Valisi Ustaoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, her zaman olduğu gibi halkla iç içe olmaya devam ediyor.
Ustaoğlu, fırsat buldukça vatandaşları ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Sürekli halkın arasında olmayı tercih eden Ustaoğlu, vatandaşlarla karşılaştığı her ortamda onlarla selamlaşıp sorularına, sorunlarına çözüm bulmak için elinden geleni yapıyor. Çocuklara da yoğun sevgi ve ilgi gösteren Ustaoğlu, onların istek ve düşüncelerini de dinliyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren ve vatandaşların tüm sorularını büyük bir içtenlikle cevaplayan İsmail Ustaoğlu, "Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayarak, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini şehrin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Vatandaşlar, halkın isteklerini halkın dilinden dinleyen bir valiye sahip oldukları için şanslı olduklarını ve yapılan çalışmaları beğendiklerini dile getirdiler.
(VO-MSA-Y)

14.08.2017 12:54:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri sona erdi
YEREL

SÜPHAN DAĞI KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ SONA ERDİ
Tatvan'da tekstil atölyesi açıldı
YEREL

TATVAN'DA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇILDI
Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

BİTLİS'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Tarihi handa nikah töreni
YEREL

TARİHİ HANDA NİKAH TÖRENİ