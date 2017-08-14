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Terminal önündeki derede ıslah çalışması



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde bulunan deredeki çelik hasırlı beton ile zemin ıslahı ve temizlik çalışmasında sona yaklaştı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan dere ve su kanallarında temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki derede 800 metrelik çelik hasırlı beton ile zemin ıslahında ve temizlik çalışmalarında sona yaklaştı. MASKİ ekipleri, ıslah çalışmalarından önce tamamladığı birinci kısım temizlik çalışmaları sonrasında iki kilometrelik ikinci kısım çalışmalarına başlayacak. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa'nın yüz akı olan bölgedeki çalışmanın sona yaklaştığını belirterek, "Genel Müdürlüğümüz tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminalimizin önünden geçen deredeki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bu bölge, misafirlerimizin şehrimizle ilgili ilk intibaya sahip olduğu bir alandır. Manisa'nın yüz akı projesini hayata geçirdik diyebiliriz. Islah çalışmalarında sona yaklaştığımız çalışmamızla, terminalimizin önündeki kötü görüntüye ve kokuya son vereceğiz. Manisamıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

(AY-Y)



14.08.2017 12:55:52 TSI

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