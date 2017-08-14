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OMÜ'den 'logo' açıklaması

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:53
OMÜ'den 'logo' açıklaması
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi:
- "Logo çalışması, üniversitemiz senatosunun resmi onayından geçmemiştir ve bu nedenle yok hükmündedir"

SAMSUN (İHA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Diş Hekimliği Fakültesi logosuyla ilgili açıklama yaptı.
OMÜ'den yapılan yazılı Açıklamada, "Yerel ve yaygın basında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi logosundan Atatürk resminin çıkarıldığı yönünde haberler yer almıştır. Üniversitemizin tüzel kişiliğini temsil eden tek bir logomuz vardır. O da üzerinde Atatürk Heykeli'nin bulunduğu, bilinen logomuzdur. Bunun dışında isterlerse diğer birimlerimiz üniversite logomuzu da kullanmak şartıyla kendilerini temsil eden logo oluşturabilmektedir. Ancak birimlerimizin böyle bir karar almaları hâlinde bunu üniversite senatosunun onayına sunmaları gerekmektedir. Söz konusu haberde konu edilen logo çalışması, üniversitemiz senatosunun resmi onayından geçmemiştir ve bu nedenle yok hükmündedir" denildi.

"Atatürk'ü logomuzdan çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "04 Ağustos 2017 tarihinde üniversitemiz tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında belirtildiği üzere; Millî Mücadelemizin kahramanı Ulu Önderimiz Atatürk'ü logomuzdan çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Bu bağlamda; 'ilk adım şehri' olan Samsunumuzda kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini logomuzda taşımaktan onur duymaktayız. Kamuoyunun konuyla ilgili duyarlılığını anlıyoruz ve aynı hassasiyeti tüm samimiyetimizle taşıyoruz. Bir bilim ve eğitim kurumu olan üniversitemizin bundan sonra bu ve benzeri konularla gündeme gelmemesi için de gerekli çalışmaları titizlikle yerine getireceğiz."
(SAM-SLH-Y)

14.08.2017 12:56:33 TSI
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