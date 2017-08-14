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MÜSİAD Kudüs'te



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KONYA (İHA) - Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve beraberindeki heyet, Kudüs'te Müslümanlara destek olmak amacıyla Filistin'e gitti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve sınırlamalarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla iş adamlarından oluşan heyet Kudüs'e çıkarma yaptı. Heyet, ilk gün El Halil Şehri'nde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf Peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti. İkinci gün ise, Hz. Ömer Cami, El-Halil Kapısı, Burak Mescidi,

Mervan Mescidi ve Kadim Mescidi, Kıble Mescidi ve Mescidi Sahra ziyaretlerinin ardından Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı kıldı.

İki gün süren ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "Kudüs, Mescid-i Aksa'yı içerisinde barındırıyor. Peygamber Efendimiz burada bütün Peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah'ın huzuruna buradan çıkmıştır. Aksa dolayısıyla sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslüman aleminindir. Kudüs, Mekke ve Medine gibi bizim için kutsaldır. İsrail'in, bütün Müslümanlar için kutsal mekan olan Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

Müslüman aleminin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada kutsal değerlerine ve emanetlerine her zaman sahip çıkacağını ifade eden Okka, "Peygamber Efendimiz bir hadisinde: 'Oraya (Mescidi Aksa'ya) gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin' buyurmuştur. Biz de Mescid-i Aksa'yı karanlıktan aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla yağı olmalıyız. Bütün dünya, yapılan bu haksızlığa, zulme ses çıkarmalı, tepkisini göstermelidir. Biz bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Filistinli kardeşlerimizden, İsrail'in zorbalığına gösterdikleri direnişte desteğimizi eksik etmeyeceğiz. Tüm Müslüman alemi de Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmalıdır. MÜSİAD Konya olarak, Kudüs'e sahip çıkmak için üzerimize düşeni yapacağız ve Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimizi sık sık ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz" şeklinde konuştu.

(AH-Y)



14.08.2017 12:59:26 TSI

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