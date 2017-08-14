YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilim Merkezi'nde meteor yağmuru şöleni

Bilim Merkezi'nde meteor yağmuru şöleni



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Bilim Merkezinde hafta sonu gerçekleşen meteor yağmuru şölen havasında izlendi.

Sadece Kayseri'ye değil Anadolu'ya hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, düzenlediği bilim kampı ve eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Bilim Merkezi'ndeki eğitime bu kez çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan ve 1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları Kayseri Bilim Merkezi'nde şölen havasında izlendi. Uzman personel eşliğinde, Türkiye'nin en büyük planetaryumunda takım yıldızları ve meteor yağmuru eğitimi alan çocuklar, akşam da aileleriyle birlikte gökyüzünü inceleyerek bu şöleni takip ettiler. Katılımcılar, Kayseri'nin halka açık en büyük teleskopu ile gökyüzünü inceleme fırsatı da buldular.

(SK)



14.08.2017 13:00:35 TSI

NNNN

