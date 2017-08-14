YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kızıldağ'da altın kemer artık 1 kilo

Kızıldağ'da altın kemer artık 1 kilo

- Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Sait Bingöl altın kemerin sahibi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 532'ncisi gerçekleştirilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üç kez üst üste başpehlivanlığı kazanan Erzurumlu Sait Böngel, 522 gram ağırlığında 22 ayar altın kemerin ve 10 bin liralık para ödülünün sahibi olurken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, önümüzdeki yıl yenisi hazırlanacak altın kemerin 1 kilo ağırlığında olacağını ilan etti. 950 pehlivanın er meydanına çıktığı Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık için güreşen sporcular, Türk Milleti'nin bağımsızlığının simgesi şanlı Türk Bayrağı gururla dalgalandırdı. Güreşleri heyecanla izleyen onbinlerce kişi, ortaya çıkan muhteşem tabloyu alkışladı. Dayanışma şölenine dönüşen dev organizasyonda sahne alan ünlü şarkıcılar Murat Kekilli, Osman Tunç, Soner Olgun, AşıkSefai, Grup Göktürk, Ali Topak ve halk ozanları vatandaşları coşturdu.



Kıran kırana güreştiler

532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde, Türk güreşine damga vuran pehlivanlar kıran kırana mücadele verdi. Baş güreşlerinin finalinde İstanbul Bahçelievler Belediyespor'dan Sait Bingöl, Bursa Astra Olimpik Spor Kulubü'nden Adem Ustaoğlu ile karşılaştı. Erzurumlu Sait Bingöl, çekişmeli geçen zorlu mücadelede rakibini yenmeyi başarıp, şampiyonluğu kazandı. Kızıldağ'da üç kez üst üste başpehlivanlığı elde eden Sait Bingöl, 522 gram ağırlığında 22 ayar altından yapılan kemerin daimi sahibi oldu. Sait Bingöl, altın kemerin yanı sıra 10 bin liralık para ödülünü de kazandı. Tokatlı Onur Balcı ve Erzurumlu Kenan Gör üçüncülükle yetindi.



Güreş ağası kaçar

3 kategoride 27 sıklette gerçekleştirilen Kızıldağ Güreşleri'nde önümüzdeki yılın Güreş Ağası Abdullah Kaçar seçildi. Güreşlerin evsahibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile Güreş Ağası Abdullah Kaçar ile protokol üyeleri, şeref kürsüsüne çıkan güreşçilerin ödüllerini coşkulu alkışlar eşliğinde takdim etti. 27 sıklette toplam 71 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Altın kemer artık 1 kilo

Başkan Hüseyin Sözlü, 532 yıllık kültür mirasına evsahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayıp, Kızıldağ er meydanına gelen tüm güreşçilere ve güreşseverlere teşekkür etti. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik eden Başkan Sözlü, "Üst üste üç kez birinci olan değerli sporcumuz Sait Bingöl, altın kemeri hak etmiştir. Helali hoş olsun. İnşallah bundan sonraki kemerimiz tam bir kilo ağırlığında olacak" diye müjde verdi.



Konserlerde büyük coşku

Kızıldağ Karakucak Güreşleri onuruna organize edilen halk konserlerinde ise ünlü sanatçılar Murat Kekilli, Osman Tunç, Soner Olgun, AşıkSefai, Grup Göktürk, Ali Topak ve halk ozanları vatandaşları coşturdu. 1666 rakımlı Kızıldağ Yaylası'na akın eden Adanalılar, sevilen sanatçıların şarkılarıyla keyifli bir hafta sonu yaşadı.



İşte şampiyon güreşçiler

532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri Büyükler Kategorisi'nde 50-55 kiloda Ahmet Deker, 60 kiloda Nebi Uzun, 66 kiloda Ahmet Bilici, 74 kiloda Fatih Karataş, 96 kiloda Ahmet Bilic birincilikleri kazandı.

Yıldızlar Kategorisi'nde 39-42 kiloda Mehmet Dubaklı, 46 kiloda Emre Can Çolak, 50 kiloda İsmet Çiftçi, 54 kiloda Ahmet Gizir, 58 kiloda Emre Kudal, 63 kiloda Yunus Bayram, 69 kiloda Ömer Faruk Cayır, 76 kiloda Mehmet Yıldırım, 85 kiloda Barış Doğan, +85 kiloda Paşa Karabulut şeref kürsüsünde en üst sırada yer aldı.

Minikler Kategorisi'nde ise 29-32 kiloda Sezgin Koşar, 35 kiloda Tolga Özbek, 38 kiloda Emirhan Gizir, 42 kiloda HamzaZopalı, 47 kiloda Alihan Öksüz, 53 kiloda Hüseyin Kaşten, 59 kiloda Halil Kaya, 66 kiloda Harun Söyler, 73 kiloda Berkant Baki ve +73 kiloda Sertaç Güngör birincilikleri kazandı.

(ELF-Y)



14.08.2017 13:00:41 TSI

NNNN

