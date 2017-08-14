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Orhan Okulu, Altın Kemerin ebedi sahibi oldu



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ANTALYA (İHA) - Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün başpehlivanı Orhan Okulu, Kurtdereli Güreşlerini 3 yıl üst üste kazanarak altın kemerin ebedi sahibi oldu.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün başpehlivanı Orhan Okulu, bu yıl katıldığı 16 organizasyonun 10'unda birincilik 5'inde ikincilik,1'in de de üçüncülük kürsüsüne çıktı. Okulu, Pazar günü Balıkesir'e bağlı Karasi İlçesinde ki 37. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerini de altın kemer ile taçlandırdı.

Ata sporu yağlı pehlivan güreşlerinin Türkiye'de en çok tercih edilen güreşçileri arasında yer alan Orhan Okulu, Kurtdereli güreşleriyle ebedi kemer sayısını da 4'e çıkartarak ulaşılması güç bir rekora imza attı. Daha önce, tarihi Elmalı güreşleri, Kumluca güreşleri ve Çanakkale Çardak güreşlerini 3 yıl üst üste kazanan Okulu, son maçında da Kurtdereli güreşlerini de kazanmayı başardı.



Şehitleri unutmadı

Antrenörü Kemal Yılmaz, nezaretinde sezona hazırlanan ve maçlara çıkan Orhan Okulu, Kurtdereli altın kemerini geçen hafta PKK terör örgütü tarafından şehit edilen15 yaşındaki Eren Bülbül ve tüm şehitlere adadığını söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 13:01:26 TSI

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