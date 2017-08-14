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Meram'da açık hava sinema etkinlikleri sürüyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:00
Meram'da açık hava sinema etkinlikleri sürüyor
Meram'da açık hava sinema etkinlikleri sürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından açık hava sineması etkinlikleri kapsamında bu hafta sonu 'Nefes' adlı film izlendi.
Meram Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Altuncan Hatun Aile ve Yaşam Merkezi'nin teras katında oluşturulan Keyf-i Bahçe'de aile filmleri izleyici ile buluşuyor. Etkinlikler kapsamında bu hafta sonu senaristliğini M. İlker Altınay'ın ve yönetmenliğini ise Levent Semerci'nin yaptığı "Nefes" adlı film izlendi.
Belediyeciliği sadece fiziki belediyecilik olarak görmediklerine dikkat çeken Başkan Toru, "Elbette ki yollarımız yapılacak, spor tesisleri, yeşil alanlar, park alanları, kentsel dönüşümler, yıkımlar derken pek çok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan sosyal ve kültürel belediyecilik alanında kalplere ve gönüllere dokunabilmek anlamında kültürel etkinliklerimiz de son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün hizmet verdiği bu binada hem ailelerimize terapi desteği verirken diğer taraftan da yaz akşamlarını değerlendirmek üzere teras katta açık hava sinemamız sürekli olarak faaliyet gösteriyor. Keyf-i Muhabet akşamlarıyla, yaz sinemasıyla ve farklı etkinlikler vasıtasıyla hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni etkinlikler yapmayı da arzu ediyoruz" diye konuştu.
Açık hava sinemasını izleyenler arasında Atiker Konyaspor'un U21 Paf Takımı da yer aldı.
(AH-Y)

14.08.2017 13:02:40 TSI
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