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40 derece sıcaklıkta sokaklarda basınçlı su serinliği

- Toz olmasın diye sokaklar sürekli yıkanıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın haliliye ilçesinde kavurucu sıcakların etkili olduğu sokaklar, basınçlı su ile hem serinletiliyor, hem de temizleniyor.

Haliliye Belediyesi Türkiye'nin en temiz belediyesi olma hedefi ile çıktığı yolda bu hedef için çalışmaya devem ediyor. Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceyi aştığı ilçedeki sokaklar, ekiplerin basınçlı su sıkılarak serinletiliyor. basınçlı su ile serinletilen sokaklar, ayrı zamanda temizleniyor. Yürütülen dezenfektan çalışmaları, toz kalkmasını önleyen sulama çalışmaları, araçlarla yol süpürmeler, kaldırım yıkamaları, ara sokaklarda sulu temizlik, hafriyat kontrolü, boş arazilerde süpürme ve toplama gibi çalışmalar yapılarak, serin ve hijyen sokaklar oluşturuluyor. Yıkama çalışmaları ile sokaktan evlere olan toz kalkması da engelleniyor.

"En temiz belediye görev başında

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle ev ve apartmanların kapılarının açıldığı ara sokaklarda yıkama ve sulama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtiliyor. Özellikle parke döşemesi olan sokaklarda temizliğin sağlanması için tazyikli su kullanımına önem veren Haliliye Belediyesi, yıkama yoluyla sokakların temizliğinde devamlılığın sağlamayı hedefliyor. Yıkamaların ardından periyodik olarak süpürülen sokaklar bu yolla uzu süre temiz tutuluyor.

"Mahalle sakinleri yıkama çalışmalarından memnun"

Süleymaniye Mahallesi sakinleri ise yıkama çalışması ile hem serinlediklerini hem de sokakların temiz olduğunu belirterek, temizlik ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Salih Dağ da yapılan yıkama çalışmalarından duyulan memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

(Şİ-SD-Y)



14.08.2017 13:06:51 TSI

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