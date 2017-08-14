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Sıcaktan bunalan kadın, çocuk, erkek elbiseleriyle göle atladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Sıcak havanın etkiliği olduğu Kars'ta, sıcaktan bunalan kadın, çocuk, genç yaşlı üzerlerindeki elbiseleriyle birlikte kendilerini Çıldır Gölü'nün serin sularına attı. Bir vatandaş ise cep telefonuyla girdiği gölde, canlı yayın yaptı. Arkadaşlarının görüntülerini çekti.

Kars'ta güneşli havayı fırsat bilerek Çıldır Gölü, Kütük Ev bölgesinde aileleriyle birlikte pikniğe giden vatandaşlar, sıcaktan bunalınca elbiseleriyle göle atladı. Elbiseleriyle göle girenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturdu. Kadınların elbiseleriyle yüzmesi ise renkli görüntülere yaşanmasına neden oldu.

"Hava sıcaklığı 37 derece"

Son yılların en sıcak yazının yaşandığı Kars'ta, vatandaşlar, özellikle ağaçlık alanları ve göl kenarlarını tercih ediyor. Hafta sonunu aileleriyle birlikte Çıldır Gölü Kütük Ev bölgesinde geçiren vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerinde havanın daha da ısınmasıyla birlikte soluğu Çıldır Gölü'nün serin sularında aldı. Gölün serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, hem sıcak ve güneşten korundu. Hem de serinledi. Göle serinlemek üzere girenlerlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturdu. Bir kadın ise üzerinde elbise ve kolunda alçıyla birlikte göle girdi.

Kars'ta uzun yıllar değerlendirilmeyen Çıldır Gölü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın göle iskele yaptırmasının ardından vatandaşlarca yoğun ilgi görmeye başladı. Kars Valisi Rahmi Doğan'ın Kütük Ev ve göl kenarında mesire alanını hayata geçirmesinin ardından adeta Çıldır Gölü her hafta dolup taşıyor. Bir taraftan sevdikleriyle birlikte çam ağaçları arasında piknik yapan vatandaşlar, diğer taraftan da göle girerek hem serinliyor, hem de gönüllerince yüzmenin tadını çıkarıyor. Çıldır Gölü'nde yüzen vatandaşlar renkli görüntüler yaşanmasına da neden oluyor.

(IÇ-Y)



14.08.2017 13:07:20 TSI

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