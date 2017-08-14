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Ayvacık MYO'da yılın ilk kaydı yapıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:09
Ayvacık MYO'da yılın ilk kaydı yapıldı
Ayvacık MYO'da yılın ilk kaydı yapıldı

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksek Okulu'nda yeni akademik yılın ilk kaydı yapıldı.
Ayvacık Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Savaş Yalçın tarafından Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünü kazanan Ayşe Nur Budak adlı öğrencinin ilk kaydı yapıldı. Yalçın, "Bu yıl meslek yüksekokulumuzu 148 öğrenci tercih yaparak kazandı. Şu an ilk kaydımızın heyecanını yaşıyoruz. İlk kaydımızı gerçekleştirdiğimiz öğrencimize başarılar dileriz" dedi.
(İG-MŞ)

14.08.2017 13:11:07 TSI
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